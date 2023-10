França 'dá aval' a fornecimento de material militar à Armênia

436

A chefe da diplomacia francesa, Catherine Collona, em visita a Ierevan, anunciou, nesta terça-feira (2), que Paris "deu seu aval" ao fornecimento de material militar à Armênia, que quer se proteger do Azerbaijão.



"A França deu seu aval à assinatura de futuros contratos negociados com a Armênia que tornarão possível o fornecimento de material militar à Armênia para que [o país] possa se defender", declarou Collona durante uma coletiva de imprensa em Ierevan.



Collona não especificou de que tipo de equipamento se trata, mas assegurou que a França atuará "nesse campo com responsabilidade mútua e sem pensar em escalada" do conflito.



Ela destacou que o Azerbaijão, que conta com receitas petrolíferas e com o apoio da Turquia, "não parou de se armar para realizar ações".



Em setembro, o Azerbaijão conseguiu uma vitória relâmpago contra os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh, os quais a Armênia não quis ajudar por medo de uma nova guerra com seu vizinho.



Vitoriosa de uma primeira guerra nos anos 1990 após o fim da URSS, a Armênia foi derrotada em 2020 em um segundo conflito com o Azerbaijão.



Tradicionais aliados da Rússia, os armênios habitualmente se armam em Moscou e as tropas russas dispõem de uma base militar no local e de um contingente de paz em Nagorno-Karabakh.



As relações entre Rússia e Armênia atravessam um período de tensões, por isso o governo armênio busca novos parceiros no Ocidente.