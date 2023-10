GM registra aumento nas vendas no 3T apesar de greve no setor automotivo

436

A General Motors (GM) relatou, nesta terça-feira (3), um aumento nas vendas no terceiro trimestre, graças a uma forte demanda dos consumidores, um resultado que será testado pela greve em curso no setor automotivo.



A montadora registrou um aumento de 21% em suas entregas de veículos em comparação com o terceiro trimestre de 2022, totalizando 674.336 unidades, uma notícia bem-vinda para a empresa enquanto enfrenta, juntamente com Ford e Stellantis, uma greve de trabalhadores exigindo melhorias salariais.



Alguns analistas apontam que a GM enfrenta a pior situação das três empresas neste conflito que afeta todo o setor nos Estados Unidos, devido aos menores estoques disponíveis. A empresa relatou ter mais de 442.000 veículos disponíveis, o maior volume desde o final de 2020.



No final de 2018, a GM tinha um inventário de 755.000 unidades.



As quatro marcas sob o guarda-chuva da GM reportaram vendas mais altas do que no mesmo trimestre de 2022, três delas com aumentos de dois dígitos. No ano passado, problemas nas cadeias de suprimentos tornaram as vendas difíceis para os fabricantes.



