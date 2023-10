436

Duzentos e oitenta migrantes, todos vivos, chegaram, nesta terça-feira (3), a bordo de uma embarcação a uma ilha do arquipélago das Canárias, na Espanha, cruzando uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo, informou o serviço de resgate marítimo.



Entre os migrantes, 278 eram homens e dez, menores, detalharam os socorristas. Trata-se do maior número de passageiros que chegam em uma única embarcação às Canárias, porta de entrada na Europa para muitos migrantes.