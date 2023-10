Capitão do Real Madrid, Nacho Fernández recebe gancho de 3 jogos de suspensão

436

O capitão do Real Madrid, o zagueiro Nacho Fernández, foi punido com três jogos de suspensão por uma entrada dura no jogador Portu, do Girona, no sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.



A suspensão se deu por "jogo perigoso que causou danos que prejudicam as faculdades do ofendido", explicou nesta terça-feira (3) o Comitê de Competição, órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



Nacho foi expulso nos acréscimos (90'+4) da vitória do Real Madrid sobre o Girona por 3 a 0, após uma falta dura sobre Portu, que saiu do campo de maca.



Em um primeiro momento, o árbitro aplicou o cartão amarelo para o capitão merengue, mas mudou sua decisão após revisão no VAR e mostrou o vermelho.



Depois do jogo, Nacho se desculpou publicamente pelo lance violento.



"Quero pedir desculpas a Portu por uma ação involuntária no jogo. Hoje, e em toda minha carreira, nunca tive a intenção de prejudicar ninguém. Espero que possa se recuperar bem e rápido", publicou o zagueiro em sua conta no Instagram.



"Nacho pediu desculpas, que foram aceitas. Não há mais o que fazer. Como disse, foi uma falta de lucidez. Assunto encerrado", disse na segunda-feira o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, ao ser perguntado sobre a ação de seu capitão.



Como consequência da entrada, Portu sofreu um edema ósseo no maléolo tibial do tornozelo direito e uma ruptura muscular na parte esquerda do glúteo, informou o Girona, que não estipulou prazo para a recuperação do jogador.