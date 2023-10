Sérvia prende suspeito de liderar gangue que matou policial no Kosovo

436

A Sérvia prendeu o suspeito de liderar a gangue que matou um policial no Kosovo em 24 de setembro, informou o Ministério do Interior sérvio nesta terça-feira (3).



O acusado, Milan Radoicic, foi colocado em prisão preventiva por 48 horas e entregue ao Ministério Público de Belgrado, informou o ministério em comunicado.



As autoridades sérvias disseram que a polícia revistou o seu apartamento e outras propriedades, mas não especificaram onde ele foi preso.



Um policial morreu em uma emboscada no norte do Kosovo, em 24 de setembro, em uma zona fronteiriça habitada majoritariamente por sérvios. Depois, os agressores refugiaram-se em um mosteiro e houve confronto com as forças de segurança.



Três membros do grupo morreram, todos sérvios do Kosovo; três foram presos e outros conseguiram fugir.



O incidente alimentou as tensões entre o Kosovo e a Sérvia, que se recusa a reconhecer a independência proclamada em 2008 por esta antiga província.



Radoicic é empresário e representante da população sérvia no Kosovo. Ele já foi interrogado pela polícia sérvia no sábado.



Radoicic afirmou, por meio de seu advogado, que organizou o comando sem informar Belgrado e que o seu objetivo era "criar as condições para realizar o sonho de liberdade do (seu) povo no norte do Kosovo".