Diniz convoca David Neres após lesão de Raphinha

O técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, convocou o atacante David Neres, do Benfica de Portugal, após o corte de Raphinha, do Barcelona, por lesão, para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Venezuela e Uruguai, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (2).



Assim, o jogador dos 'Encarnados' volta à Seleção pela primeira vez desde 11 de setembro de 2019, quando foi titular na derrota por 1 a 0 para o Peru, em amistoso disputado em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Antes desse amistoso, o ex-atacante de São Paulo, Ajax e Shakhtar Donetsk fez parte do grupo que venceu a Copa América de 2019, na qual a seleção brasileira sagrou-se campeã ao derrotar o Peru por 3 a 1 no Maracanã. No total, Neres defendeu a 'amarelinha' sete vezes.



Em sua atual temporada no Benfica, o jogador de 26 anos somou minutos nos sete jogos disputados até o momento no Campeonato Português. Foi titular em duas partidas, deu três assistências e marcou um gol, na vitória por 3 a 1 contra o Portimonense, pela sexta rodada.



Também entrou em campo no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o austríaco RB Salzburg, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa.



Sua convocação acontece depois que Raphinha, destaque nas vitórias contra Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita na sexta-feira, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.



Por causa da lesão, Raphinha foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 do Barcelona sobre o Sevilla, e deve ficar fora por várias semanas.



A baixa de Raphinha é a segunda da lista de 23 convocados por Diniz, depois da lesão do lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco.



Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento, o Brasil receberá a Venezuela (5º) em Cuiabá, no dia 12 de outubro, e visitará o Uruguai (4º) de Marcelo Bielsa cinco dias depois, em Montevidéu.



