Jogo entre clubes saudita e iraniano é suspenso por estátua de general morto

436

A partida entre os clubes Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Sepahan, do Irã, foi suspensa nesta segunda-feira (2), devido à polêmica sobre a presença de uma estátua do general Qassem Soleimani, morto em um ataque aéreo americano em janeiro de 2020, perto do local do jogo.



A partida entre as duas equipes pela Champions League asiática foi suspenso devido a "circunstâncias inesperadas e que não foram antecipadas", anunciou sem dar mais detalhes a Confederação Asiática de Futebol (AFC).



Segundo um funcionário do Al-Ittihad, clube onde jogam Karim Benzema e Fabinho, a presença do busto do general iraniano perto do local da partida contrariou os dirigentes do clube. "É simplesmente um jogo de futebol e a presença desse busto é completamente inapropriada", declarou à AFP.



"Pedimos que ela fosse retirada antes de chegar ao local do jogo para o aquecimento, mas não o fizeram. Então, a equipe voltou ao vestiário", explicou.



O diretor-geral da equipe iraniana, Mohammed Reza Saket, anunciou imediatamente na televisão estatal iraniana sua intenção de denunciar o fato à AFC.



"O pedido do Al-Ittihad foi muito além dos costumes esportivos e dos usos habituais", acrescentou.



Em 3 de janeiro de 2020, o general Qassem Soleimani, responsável pela estratégia iraniana no Oriente Médio, morreu em um ataque americano com drone em Bagdá. Ele era chefe da Força Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã.



O incidente entre os dois clubes ocorre no momento em que as equipes dos dois países deixaram de se enfrentar em campo neutro, como era o caso há sete anos, para se enfrentarem em seus respectivos territórios.



O Irã, com uma população de maioria xiita, e a Arábia Saudita, essencialmente sunita, mantiveram relações diplomáticas tensas nas últimas décadas e apoiaram atores que estão em lados opostos nos conflitos regionais, como no Iêmen.



A República Islâmica e a rica monarquia do Golfo romperam suas relações em 2016 depois do ataque às missões diplomáticas sauditas por manifestantes iranianos que protestavam contra a execução de um influente clérigo xiita na Arábia Saudita.



O Al-Nassr, equipe saudita de Cristiano Ronaldo, disputou em 19 de setembro uma partida da Champions asiática em Teerã contra o Persépolis, na primeira partida de um clube saudita no Irã desde 2016.