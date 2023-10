Coleção da Louis Vuitton recebe ovação em Paris apesar de protesto de ambientalistas

436

A coleção 2024 feminina da Louis Vuitton, apresentada nesta segunda-feira (2) em Paris, recebeu uma ovação do público, contrastando com um protesto realizado por ambientalistas do lado de fora do evento.



Um dos manifestantes, o influenciador Jeremstar, vestiu-se de "cobra desmembrada" para protestar contra o uso de peles exóticas pela marca. Ele foi brevemente detido e algemado, anunciou a associação de defesa dos direitos dos animais Peta.



Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, o influenciador exibia a mensagem "Louis Vuitton: pare com as peles exóticas!" diante de centenas de curiosos reunidos em frente ao local do desfile.



Na primeira fila do show, as atrizes Cate Blanchett e Zendaya, além da "papisa" da moda, Anna Wintour, aplaudiram de pé o diretor artístico da coleção feminina, Nicolas Ghesquière, após o desfile, que teve um clima jovem, leve e alegre. Esse tipo de ovação é incomum no mundo da moda, a menos que se trate de um desfile em homenagem a um estilista falecido.



A coleção "bohemian-chic" veio repleta de saias esvoaçantes, camisas largas e tons pastel. Havia conjuntos elaborados, embora informais, compostos de minissaias e jaquetas largas, com meias-calças brancas e sapatos de salto artístico.



A cenografia foi assinada pelo grupo de decoradores espanhol Penique, que já havia colaborado com a marca de luxo. O espaço foi coberto com polietileno laranja totalmente reciclável, ressaltou a marca.



Antes do desfile, três ativistas da organização ambientalista francesa Dernière Rénovation pintaram com spray a entrada do prédio do grupo LVMH, ao qual pertence a Louis Vuitton. Em maio, a fachada da Fundação Louis Vuitton, um dos museus de arte mais visitados de Paris, foi coberta de tinta pela organização radical Extinction Rebellion, para denunciar, entre outras coisas, "a otimização fiscal" do grupo LVMH.