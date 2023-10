Boate espanhola onde morreram 13 pessoas tinha ordem de fechamento desde 2022

436

A boate em Múrcia, na qual um incêndio matou 13 pessoas no domingo, tinha ordem de fechamento há um ano, informaram nesta segunda-feira (2) as autoridades da cidade do sudeste da Espanha.



Em janeiro de 2022 foi determinada a interrupção das atividades e em outubro foi emitida "uma ordem de execução de fechamento" do local, informou Antonio Navarro, secretário de Planejamento de Múrcia.



A medida foi decretada porque a empresa que administrava o local tinha licença apenas para uma boate, Teatre, mas fez obras para dividir o espaço e abrir outra casa noturna, a Fonda Milagros, onde aconteceu o incêndio letal, afirmou o secretário em uma entrevista coletiva.



As autoridades foram questionadas sobre o motivo pelo qual o local não havia sido fechado, já que a boate era muito conhecida na cidade e divulga suas atividades nas redes sociais.



"Estamos falando de uma tragédia sem precedentes e insisto que vamos agir com contundência para apurar todas as responsabilidades sobre o ocorrido até as últimas consequências, custe o que custar", disse Navarro.



Entre as vítimas do incêndio, ocorrido no início da manhã de domingo, havia colombianos, nicaraguenses, equatorianos e espanhóis, indicou a jornalistas o delegado do governo de Múrcia, Francisco Jiménez.



Após dar várias versões ao longo do dia sobre as pessoas ainda desaparecidas, a Prefeitura de Múrcia anunciou na tarde desta segunda que a última delas havia sido encontrada "em bom estado".



Diante das acusações contra a boate, a empresa garantiu, por meio de seu advogado Francisco Adán, que não havia recebido de "que não havia licença".



"Estamos colaborando com as autoridades competentes, nas quais confiamos plenamente para o esclarecimento dos fatos", escreveu a Fonda Milagros em sua conta no Instagram.



- "Um labirinto" -



O incêndio, que também atingiu duas boates anexas, Teatre e Golden, nesta área de vida noturna, teria começado no segundo andar do edifício, disse o presidente regional de Múrcia, Fernando López Miras.



A polícia científica começou sua investigação no local do desastre nesta segunda à tarde, informaram as autoridades, com atraso devido às temperaturas elevadas dos escombros e ao risco de desabamento.



Uma jovem que frequentava a boate declarou ao jornal El País que a área reservada no segundo andar da Fonda Milagros, provável epicentro do incêndio onde acontecia uma festa de aniversário, era como "um labirinto". Ela disse que só era possível entrar ou sair da área por uma única escada.



Seis dos 13 mortos foram identificados por suas impressões digitais, de acordo com a polícia, e os demais precisarão de exames de DNA para completar o processo.



O governo regional de Múrcia decretou três dias de luto e a prefeitura convocou um minuto de silêncio para 12h (7h de Brasília).



"Estamos comovidos e muito confortados com as demonstrações de carinho que recebemos de todo o mundo", disse o prefeito de Múrcia, José Ballesta.



No domingo, o rei Felipe VI expressou "dor e consternação" com a tragédia em Múrcia.