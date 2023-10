Militante pelos direitos das mulheres é nomeada para o Senado dos EUA

436

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, nomeou neste domingo (1º) a ativista pelos direitos das mulheres e ex-líder sindicalista Laphonza Butler como senadora no Congresso americano - uma substituição de Dianne Feinstein, que faleceu recentemente.



"Estou orgulhoso em anunciar a nova senadora dos Estados Unidos pela Califórnia, Laphonza Butler", publicou Newsom na rede social X (ex-Twitter).



A influente democrata Feinstein, reconhecida por seu papel como defensora das mulheres na política, morreu na quinta-feira, aos 90 anos.



A nomeação de Butler para substituí-la mantém a apertada maioria democrata no Senado.



Butler, figura da política californiana há cerca de 15 anos, é a presidente da Emily's List, associação que faz campanha para ajudar a eleger mulheres democratas e defensoras do direito ao aborto.



A política também foi assessora da campanha de Kamala Harris, que se tornou vice-presidente de Joe Biden. Ela também já comandou o maior sindicato da Califórnia.



Butler será a primeira mulher negra e lésbica no Senado dos Estados Unidos, disse Newsom. Ela "sempre lutou pelo que é justo", escreveu o governador da Califórnia, que diz não ter "dúvidas de que ela continuará o caminho da senadora Feinstein, quebrará o teto de vidro e lutará por todos os californianos em Washington".



