Reino Unido vai aumentar salário mínimo em 2024

O salário mínimo vai aumentar no Reino Unido a partir de abril de 2024, chegando ao menos a 11 libras esterlinas por hora (cerca de R$ 67, na cotação atual), deve anunciar o ministro britânico das Finanças, Jeremy Hunt, nesta segunda-feira (2).



"Trabalhar deve ser rentável e nós vamos nos assegurar de que seja o caso", dirá Hunt, segundo trechos de seu discurso, divulgados neste domingo, antes de sua fala no congresso do Partido Conservador.



Atualmente, o salário mínimo por hora é de 10,42 libras esterlinas (R$ 63,5). Segundo o governo, dois milhões de pessoas serão beneficiadas pelo reajuste.



"Prometemos (...) aumentar o salário mínimo a dois terços da renda média para pôr fim aos salários baixos no país", dirá Hunt, segundo a antecipação dos trechos de seu discurso.