Lula deixa hospital antes do previsto após cirurgia no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, neste domingo (1), dois dias após ter se submetido a uma cirurgia no quadril.



"Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona", escreveu o presidente, de 77 anos, em sua conta na rede social X (antigo Twitter).



Lula, que iniciou o terceiro mandato em janeiro, vai continuar sua recuperação no Alvorada, informou mais cedo à AFP a Secretaria de Comunicação Social da Presidência.



Logo em seguida, o Hospital Sírio-Libanês da capital federal, onde a cirurgia foi realizada na sexta-feira, confirmou em um boletim médico que o presidente havia tido "alta hospitalar" antes do previsto devido à sua "boa evolução clínica".



O presidente se submeteu a uma artroplastia completa do quadril à direita sob anestesia geral para aliviar os dores das quais se queixava há mais de um ano.



Na sexta-feira, seu médico pessoal, Roberto Kalil Filho, afirmou que a operação havia ocorrido "sem intercorrências".



Sua equipe médica previa, a princípio, que ele tivesse alta "na segunda, no mais tardar, na terça-feira".



Após a cirurgia, que incluiu a colocação de uma prótese, os médicos "aproveitaram a boa resposta de Lula à anestesia" para realizar outra operação, uma cirurgia estética para corrigir as pálpebras caídas.



Já na manhã de sábado, no dia seguinte à operação, o presidente deu alguns passos e começou a fazer fisioterapia.



- "Jantar em casa" -



Segundo outro boletim médico, divulgado na manhã deste domingo, Lula "passou a noite estável (...) Caminhou, subiu e desceu escadas, com assistência fisioterapêutica".



Sua equipe médica avaliava, segundo a nota, "a possibilidade de alta ainda para o dia de hoje".



"Tem alguém q vai jantar em casa hj!!!", comemorou a primeira-dama, Rosângela da Silva, a "Janja", nas redes sociais.



- "Trabalhar normalmente" -



Mesmo com seu retorno antes do previsto ao Palácio do Alvorada, o presidente terá que permanecer em Brasília durante pelo menos quatro semanas, dando uma pausa obrigatória em sua intensa agenda de viagens ao exterior.



No entanto, ele pretende "trabalhar normalmente" durante sua recuperação.



Na sexta-feira, Kalil Filho mostrou-se "confiante" de que o presidente irá se recuperar a tempo de participar da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), que ocorrerá em Dubai, no final de novembro.



O evento é importante para o presidente, que se posiciona como um defensor do meio ambiente e assumiu o compromisso de deter o desmatamento na Amazônia até 2030.



Até lá, ele precisará usar um andador para se deslocar, mas seu fotógrafo pessoal o convenceu a não aparecer diante das câmeras usando o acessório para evitar passar uma imagem de fragilidade.



Por este motivo a cirurgia foi realizada nove meses após sua posse, embora o presidente tenha começado a sentir dores no quadril em agosto de 2022, ainda durante a campanha presidencial.



"Eu queria ter operado logo depois das eleições, mas falei, 'Se eu operar agora, vão dizer que o Lula tá velho, que ganhou as eleições e já está internado'", admitiu o presidente na terça-feira durante seu programa semanal, "Conversa com o presidente", transmitido pelas redes sociais.