Regiões russas atacadas por drones cranianos

Várias regiões russas foram atacadas neste domingo (1) por drones e obuses ucranianos, que deixaram três feridos, anunciaram as autoridades locais.



Desde que a Ucrânia iniciou a contraofensiva em junho, as autoridades russas acusam Kiev de executar ataques quase diários com drones e obuses contra alvos civis.



"Na manhã de domingo, as forças ucranianas atacaram com obuses o bairro do mercado central de Chebekino", anunciou Viatcheslav Gladkov, governador da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.



Ele disse que o ataque deixou três feridos, incluindo uma mulher atingida por estilhaços provocados por um obus.



O governador da região de Briansk, também na fronteira, anunciou um ataque com obuses, que provocou danos, mas não feridos.



A administração da região de Smolensk, ao oeste de Moscou, informou que derrubou cinco drones, enquanto a de Krasnodar, na costa do Mar Negro, informou que derrubou outro aparelho.



O ataque contra Krasnodar provocou o desvio de voos do aeroporto de Sochi para outras localidades.