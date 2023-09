Azerbaijão anuncia morte de soldado e promete 'represálias' contra Armênia

436

Um soldado azerbaijano foi morto por um franco-atirador posicionado do lado armênio da fronteira, anunciou neste sábado o ministério da Defesa do Azerbaijão, antes de destacar que as tropas do país iniciaram uma "represália".



A Armênia negou rapidamente a acusação e indicou que a informação de tiros procedentes de seu território contra posições no Azerbaijão "não corresponde à realidade".



A tensão entre os dois países do Cáucaso estão no pior momento desde que o Azerbaijão reconquistou, na semana passada, o enclave de Nagorno-Karabakh, habitado em sua maioria por pessoas de origem armênia que fugiram de maneira desesperada nos últimos dias.



O militar azerbaijano morreu durante a tarde na região de Kelbajar, ao oeste de Nagorno-Karabakh, depois que foi atingido por tiros procedentes do vilarejo armênio de Kut, afirmou o ministério da Defesa.



"Unidades das Forças Armadas azerbaijanas estão adotando medidas de represália", acrescenta um comunicado.