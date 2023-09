Federação Internacional de Atores expressa apoio a grevistas de Hollywood

436

A Federação Internacional de Atores (FIA), que tem uma reunião de seu comitê diretor no fim de semana em Istambul, publicou um comunicado para expressar apoio "inabalável" à greve dos atores de Hollywood e impedir que os estúdios procurem talentos fora dos Estados Unidos.



O sindicato dos roteiristas 'Writers Guild of America' (WGA) alcançou um acordo esta semana com os estúdios nos Estados Unidos para encerrar sua paralisação, mas os atores permanecem em greve desde julho por reivindicações salariais.



"Esta declaração de solidariedade internacional torna muito mais difícil para as empresas afetadas uma tentativa de contornar a greve procurando talentos em juridições estrangeiras", afirma o comunicado da FIA.



"A resolução demonstra a forte unidade entre as 90 organizações que integram a FIA em todo o mundo e promete uma solidariedade inabalável com a SAG-AFTRA", acrescenta a nota.



Os atores de Hollywood representados pelo sindicato SAG-AFTRA estão em greve desde meados de julho para exigir aumentos salariais e regras para o uso da inteligência artificial na indústria.



O diretor executivo do SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, afirmou que a demonstração de apoio "envia uma mensagem clara aos estúdios e plataformas de streaming".



"Os atores de todo o mundo resistirão contra o uso abusivo da inteligência artificial e o desrespeito econômico com o talento criativo que torna este negócio possível", acrescentou.