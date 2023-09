Donald Trump é ovacionado na Convenção Republicana da Califórnia

436

Donald Trump foi recebido nesta sexta-feira (29) com uma ovação fervorosa na Convenção do Partido Republicano na Califórnia, fez troça de seus adversários à Presidência dos Estados Unidos e anunciou suas promessas eleitorais para 2024.



O ex-presidente, de 77 anos, chamou Chris Christie, um de seus rivais pela indicação à candidatura republicana, de "perdedor" e atacou o governador de Flórida, Ron DeSantis, que está atrás dele nas pesquisas, no ato inaugural do evento partidário em Anaheim, no sul da Califórnia.



"Fui eu quem tingiu a Flórida de vermelho, não ele. Todos querem subir no meu trem", disse, ao se referir ao apoio eleitoral que deu a DeSantis durante as eleições para governador da Flórida em 2018.



"Em outras palavras, sem mim ele estava morto", acrescentou Trump, que lidera as primárias republicanas com 59% das intenções de voto, segundo um levantamento da emissora NBC News. DeSantis, que também é esperado nesta sexta na convenção da Califórnia, está em segundo com 16%.



"Pediram-me que não o atacasse porque era republicano, mas eu não estou nem aí. Bati nele com força e agora ele se parece com um pássaro seriamente ferido em pleno voo", disse.



Os outros pré-candidatos do partido não alcançam percentuais de dois dígitos.



Trump aproveitou seus 90 minutos de discurso para atacar os líderes do Partido Democrata na Califórnia e para zombar do presidente e candidato à reeleição Joe Biden, a quem acusa de "destruir o país".



"O cara não consegue nem sair do palco", ironizou, ao se referir ao presidente de 80 anos, para o deleite de um salão lotado.



Com diversos problemas na Justiça, que vão desde acusações pelo manuseio indevido de documentos com segredos de Estado até conspiração para anular os resultados das eleições de 2020, Trump afirmou que, se chegar à Casa Branca, vai ordenar uma revisão do Departamento de Justiça "para investigar cada promotor radical nos Estados Unidos".



O ex-presidente também prometeu uma dura política migratória, que passaria pelo "fechamento da fronteira" e "pela maior operação de deportação da história do país", o que lhe rendeu muitos aplausos dos presentes.



Além da questão fronteiriça, o ponto forte de sua plataforma eleitoral, Trump abordou assuntos relativos à Califórnia, como a disputa pelos recursos hídricos, o aumento da população sem-teto e a retomada da exploração de petróleo em contraposição a priorizar alternativas energéticas verdes.



- 'Lamentável' -



Em Anaheim, dezenas de seguidores de Trump o esperavam vestidos com as cores da bandeira americana e cartazes pedindo sua candidatura para as eleições de 2024.



Alguns de seus simpatizantes manifestaram insatisfação com o Partido Republicano na Califórnia, o estado mais populoso e um dos bastiões do progressismo no país.



"Receio que aqui há muitos republicanos apenas no nome", criticou Sharon Lyn Stein, de 73 anos.



"É lamentável que a corrente principal do Partido Republicano, que patrocina esta convenção, não esteja fazendo mais para apoiar o presidente Trump", questionou Karen Anthoupoulos. "O que eles fazem na realidade é sabotá-lo", disse.



Trump participou da Convenção depois de não comparecer ao debate republicano de quarta-feira, na também californiana Simi Valley.



O magnata anunciou em agosto que não iria aos debates, parte da corrida pela indicação presidencial do partido, argumentando que é uma perda de tempo enfrentar seus sete oponentes, entre os quais está seu ex-vice-presidente Mike Pence.



Outros pré-candidatos republicanos, o senador Tim Scott e o empresário Vivek Ramaswamy, também vão discursar nesta convenção, que reúne centenas de membros e doadores do partido.