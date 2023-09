Camisa de Messi já é a mais vendida da temporada da MLS

436

Apesar de ter chegado na metade da temporada, a camisa do Inter Miami com o nome e o número do craque argentino Lionel Messi já é a mais vendida do ano na liga de futebol dos Estados Unidos (MLS).



A competição divulgou, nesta sexta-feira (29), a lista de uniformes mais vendidos em seu site oficial entre o início do ano e o dia 12 de setembro.



Atrás de Messi, o atacante brasileiro João Klauss, do St. Louis City, e o alemão Hany Mukthar (Nashville SC), atual Bola de Ouro da MLS, ocupam a segunda e a terceira posições.



O argentino Sebastián Driussi, do Austin FC, e o mexicano Carlos Vela, do atual campeão Los Angeles FC, completam o Top 5 do lista, que não informa os números das vendas.



Messi se tornou um fenômeno esportivo nos Estados Unidos desde que chegou ao Inter Miami, depois de uma carreira vitoriosa no futebol europeu.



Desde que estreou na MLS, em 21 de julho, o astro superou as já altas expectativas e conduziu o Inter Miami, então pior time da liga, ao primeiro título de sua história na Leagues Cup, além do vice na US Open Cup, com derrota para o Houston Dynamo na final, sem a presença do camisa 10, fora do jogo por lesão.



O Inter Miami não perdeu nenhum dos 12 jogos em que Messi esteve em campo. No total, o argentino acumulou 11 gols e oito assistências.