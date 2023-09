Netflix envia seu último DVD por correio

436

A plataforma de streaming Netflix enviou seu último DVD nesta sexta-feira (29), encerrando um serviço iniciado há 25 anos que ajudou a empresa a se tornar uma gigante do entretenimento.



O fundador da empresa, Reed Hastings, disse muitas vezes que criou a Netflix depois que a locadora de filmes Blockbuster cobrou dele 40 dólares (cerca de 200 reais) para devolver "Apollo 13" com seis semanas de atraso.



Foi então que ele teve a ideia de criar um serviço de DVD por correio baseado em assinatura, que permitisse ao cliente manter o filme pelo tempo que quisesse.



Depois de visto, o DVD era colocado em um envelope pré-pago e devolvido.



"Em 1998, enviamos nosso primeiro DVD. Esta manhã enviamos nosso último", disse a empresa em seu site nesta sexta-feira.



"Durante 25 anos, redefinimos a forma como as pessoas assistem a filmes e séries em casa e compartilhamos a emoção de abrir suas caixas de correio com nossos icônicos envelopes vermelhos", acrescenta o comunicado.



Em abril, quando a decisão de interromper o aluguel de DVD foi anunciada, o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, disse que esses correios "icônicos" "mudaram a maneira como as pessoas consomem programas e filmes em casa e abriram caminho para a mudança para o streaming".



Em seu site, a empresa indicou que o serviço de correio acumulou 40 milhões de assinantes, principalmente nos Estados Unidos.



A plataforma de streaming conta atualmente com 238 milhões de assinantes em todo o mundo.



A Netflix observou que o primeiro filme enviado por correio foi a comédia "Os Fantasmas Se Divertem (Beetlejuice)" e que, desde então, já despachou mais de 5,2 bilhões de DVDs.



O mais alugado foi o drama esportivo americano "Um Sonho Possível", estrelado por Sandra Bullock, filme sobre uma família branca que acolhe um menino negro sem-teto, lançado em 2009, quando o serviço de DVD estava no auge da popularidade.