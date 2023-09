Biden autoriza novas explorações de petróleo no Golfo do México

436

O governo de Joe Biden anunciou, nesta sexta-feira (29), que entregará em breve as permissões de exploração de petróleo e gás no Golfo do México, para o desgosto dos grupos ambientalistas.



O presidente democrata quebra mais uma vez a sua promessa de campanha de não autorizar novas perfurações de combustíveis fósseis em territórios federais.



A decisão anunciada nesta sexta-feira também foi criticada pela indústria dos hidrocarbonetos, uma vez que inclui um número de autorizações inferior ao previsto pelo governo de Donald Trump.



Trata-se de licenças para três zonas de perfuração, a quantidade "mais baixa" da história, argumentou o governo.



Segundo o Departamento do Interior, órgão que administra as terras federais, o Estado é obrigado por lei a abrir licenças de exploração de hidrocarbonetos para autorizar mais projetos de energia eólica.



Este ano, o governo de Joe Biden proibiu novas explorações de petróleo e gás em uma enorme área do norte do Alasca para combater a "crise climática", cinco meses depois de ter aprovado um projeto de hidrocarbonetos na mesma região.