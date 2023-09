Senadora americana Dianne Feinstein morre aos 90 anos

436

A senadora Dianne Feinstein, figura histórica do Partido Democrata dos Estados Unidos, morreu aos 90 anos, informou nesta sexta-feira (29) a imprensa americana.



Feinstein foi a primeira prefeita de São Francisco antes de exercer como senadora pela California durante mais de três décadas.



Construiu a reputação de uma política persistente e influente na Câmara Alta do Congresso, mas a esquerda do Partido Democrata a criticou por vários meses depois que uma investigação jornalística revelou que sofria uma deterioração cognitiva.



Sua morte foi divulgada pelo Punchbowl News, site especializado em notícias do Congresso americano, e também pela emissora ABC.



Na manhã de quinta-feira, a senadora participou de uma votação no Congresso.



Em fevereiro anunciou que se retiraria da política e não voltaria a se apresentar nas eleições de 2024. Na ocasião, o presidente Joe Biden elogiou as qualidades de sua "amiga", em particular seu papel como pioneira na política.



Feinstein foi prefeita de São Francisco por dez anos, após o assassinato em 1978 de seu antecessor George Moscone e do político Harvey Milk, figura do movimento gay.



