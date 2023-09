Homem é baleado em protesto contra estátua de colonizador espanhol nos EUA

436

Um homem foi baleado na quinta-feira (29) no estado do Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, durante uma manifestação contra a instalação de uma estátua de um conquistador espanhol, informaram autoridades e manifestantes.



"Manifestantes e opositores se reuniram em uma manifestação (...) em resposta ao projeto do condado de instalar uma estátua de Juan de Onate", segundo um comunicado da cidade de Española, no norte do Novo México.



Juan de Onate, o primeiro governador do estado no período colonial, é uma figura controversa nos EUA por seu papel no massacre de ameríndios em 1599.



De acordo com o um vídeo publicado nas redes sociais por ativistas indígenas, houve uma briga no local onde a estátua seria colocada. Nas imagens é possível ver um homem armado disparando contra a pessoa com quem estava brigando.



"É com pesar que anunciamos que um dos nós foi baleado", escreveu o grupo ativista The Red Nation, que defende indígenas americanos, em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), afirmando que a vítima estava "consciente" quando deixou o local em uma ambulância.



A imprensa local identificou o suspeito como Ryan Martínez, de 23 anos, que usava um boné com o slogan de Donald Trump "Make America Great Again" no momento da briga.



"Condeno veementemente o ato covarde de violência que presenciamos hoje no condado de Río Arriba", afirmou o procurador-geral do Novo México, Raúl Torrez, em um comunicado publicado nas redes sociais.



