Votação do Comitê Paralímpico Internacional abre caminho para participação dos russos em Paris 2024

Uma votação contra a suspensão completa dos atletas russos nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 foi feita nesta sexta-feira (29) pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) que por 74 votos a favor e 65 contra abriu caminho para a participação da Rússia nos jogos que acontecem entre o dia 28 de agosto a 8 de setembro.



Uma segunda proposta, relativa à suspensão parcial dos russos com a possibilidade de participação sob bandeira neutra e condições estritas de neutralidade, será votada pelos membros do IPC, reunidos em assembleia geral em Manama, Bahrein.



Esta segunda posição estaria próxima da recomendação feita em 28 de março de 2023 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) às federações internacionais, que sugere autorizar a participação de atletas russos e bielorrussos como atletas individuais neutros em competições no exterior.



O COI não se posicionou sobre os Jogos de 2024, e adiou a decisão para um "momento apropriado".



Após a ofensiva do Exército russo na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, o IPC decidiu não autorizar a participação dos atletas russos e bielorrussos nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022.



Em Berlim, a assembleia geral do IPC se reuniu e suspendeu em 16 de novembro os comitês paralímpicos nacionais da Rússia e da Belarus pelo período de um ano.