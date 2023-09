Manchester United reintegra brasileiro Antony ao elenco

436

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira (29) a reintegração aos treinos e a disponibilidade para as partidas do atacante brasileiro Antony, que aguarda a conclusão de uma investigação policial sobre as acusações de violência apresentadas por uma ex-namorada.



O jogador de 23 anos foi acusado pela ex-namorada Gabriela Cavallin de ameaças e agressão física e psicológica, o que o jogador nega.



"Desde as primeiras alegações em junho, Antony tem cooperado com as investigações da polícia, tanto no Brasil como no Reino Unido, e continua cooperando", destacou o clube inglês em um comunicado.



"Como empregador de Antony, o Manchester United decidiu que ele retornará aos treinos em Carrington e estará disponível para as partidas enquanto as investigações policiais prosseguem", acrescenta a nota.



O jogador permaneceu no Brasil depois de ser afastado pelo United em 10 de setembro. Ele retornou à Inglaterra no início da semana e foi interrogado pela polícia de Manchester na quinta-feira, mas não foi acusado, segundo a imprensa britânica.



Antony poderá ser relacionado para a partida dos "Red Devils" contra o Crystal Palace no sábado (30), em Old Trafford, em uma partida da Premier League.