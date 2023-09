EUA ativa plano para eliminar plásticos de uso único de parques nacionais

436

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (28), uma série de planos para eliminar progressivamente, até 2032, os plásticos de uso único dos terrenos públicos, incluindo os famosos parques nacionais do país.



"Os resíduos plásticos são um problema ambiental prioritário", assinalou o Departamento do Interior, agência que supervisiona os terrenos administrados pelo governo federal americano.



Grande parte dos resíduos plásticos de uso único gerados nos parques nacionais, refúgios de vida selvagem e áreas de conservação são procedentes de garrafas d'água, sacos e utensílios, todos eles incluídos na proibição progressiva.



"Os plásticos devastam os peixes e a fauna selvagem em todo o mundo", ressaltou o Departamento do Interior, observando que "menos de 10% do plástico produzido foi reciclado" e que "as taxas de reciclagem não estão aumentando".



A medida decorre de uma iniciativa de 2022 da secretária Deb Haaland, cujo objetivo era eliminar progressivamente os plásticos descartáveis em uma década. O Departamento anunciou hoje que "todos os escritórios finalizaram planos de aquisição sustentável".



"As instalações do Departamento em todo o país, incluindo os parques nacionais, avançaram em esforços-chave", como a instalação de estações para encher garrafas d'água, o aumento da reciclagem e a colaboração com as concessionárias para reduzir o número de recipientes, sacos e utensílios de plástico disponíveis, segundo o boletim.



Christy Leavitt, diretora de campanha da organização ambientalista Oceana, elogiou a medida e pediu ao governo que acelere a eliminação progressiva.



Os planos aprovados hoje "serão atualizados em 2024, para incluir metas de eliminação gradual e detalhes sobre onde e como o plástico de uso único será eliminado", ressaltou o Departamento.