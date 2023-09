Multidão ataca casa de ministro principal do estado indiano de Manipur

436

Milhares de manifestantes tentaram invadir, nesta quinta-feira (28), a casa do ministro principal do estado de Manipur, no nordeste da Índia, palco de um violento conflito étnico que já deixou mais de 150 mortos, segundo as autoridades.



O estado tem sido sacudido pela rivalidade entre os meitei, uma comunidade majoritariamente hindu, e a minoria cristã dos kuki.



A rivalidade se acentuou em maio, quando houve um debate sobre o possível reconhecimento dos meitei como "tribo catalogada", um status do qual já dispõem os kuki e que os beneficia com uma discriminação positiva.



Os membros da minoria cristã organizaram manifestações contra essa decisão, que rapidamente derivaram em distúrbios.



As imagens de dois estudantes meitei que desapareceram em julho e foram assassinados enfureceu a comunidade hindu nos últimos dias.



Moradores da capital estadual, Imfal, desafiaram as medidas de segurança e o toque de recolher para organizar um protesto perto da casa do ministro N Biren Singh.



"Milhares de pessoas" tentaram atacar a residência, contou à AFP um agente de seu gabinete.



A polícia impediu que os manifestantes entrassem na residência do político mediante o uso da "força".



N Biren Singh faz parte do Bharatiya Janata Party (BJP), o partido nacionalista que governa o país.



O primeiro-ministro Narendra Modi tem sido alvo de críticas por seu fracasso em deter a escalada de violência em Manipur.