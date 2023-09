Soldado americano Travis King retornou aos EUA

436

O soldado americano Travis King retornou aos Estados Unidos após ser liberado pela Coreia do Norte, e está sendo submetido a uma avaliação médica em uma instalação militar, informou, nesta quinta-feira (28), um funcionário do Departamento de Defesa.



King, que segundo funcionários americanos apresenta "boa saúde", se encontra no Centro Médico Brooke Army, no Texas, uma parada habitual para detentos recém-libertados, como ocorreu com a jogadora de basquete Brittney Griner e o empresário e ativista ruandês Paul Rusesabagina.



"O Exército se concentra agora em garantir o bem-estar e a privacidade do soldado. Seu estado será abordado mais tarde pela cadeia de comando", disse o porta-voz Bryce Dubee à AFP.



King retornou aos Estados Unidos quase três meses após se unir a uma visita turística à Zona Desmilitarizada, quando fugiu para a Coreia do Norte, em vez de retornar ao Texas, onde deveria responder a um processo por má conduta na Coreia do Sul.



O soldado havia participado de uma briga em um bar neste país, onde foi detido.



No mês passado, Pyongyang confirmou que ele estava sob sua custódia e afirmou que King desertou para a Coreia do Norte para escapar dos "maus-tratos e da discriminação racial no Exército americano".



Porém, após concluir uma investigação, a Coreia do Norte "decidiu expulsar Travis King", segundo a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA.