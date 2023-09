Soldado americano Travis King retornou aos EUA

436

O soldado americano Travis King retornou aos Estados Unidos após ser liberado pela Coreia do Norte, informou nesta quinta-feira um funcionário do Departamento de Defesa.



"Posso confirmar que pousou nos Estados Unidos", disse à AFP, sem revelar mais detalhes.



King retornou aos Estados Unidos quase três meses após se unir a uma visita turística à Zona Desmilitarizada, quando fugiu para a Coreia do Norte, em vez de retornar ao Texas, onde deveria responder a um processo por má conduta na Coreia do Sul.



No mês passado, Pyongyang confirmou que o militar estava detido e afirmou que King desertou para a Coreia do Norte para escapar dos "maus-tratos e da discriminação racial no Exército americano".



Porém, após concluir uma investigação, a Coreia do Norte "decidiu expulsar Travis King", segundo a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA.