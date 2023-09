Forte explosão é registrada perto de aeroporto no Uzbequistão

436

Uma potente explosão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27) perto do aeroporto de Tashkent, a capital do Uzbequistão, noticiou a imprensa deste país da Ásia Central, cujas autoridades informaram de um "incêndio" que deixou feridos.



Segundo testemunhas citadas pelo site de notícias Nova24, o incidente ocorreu em um depósito dos serviços aduaneiros perto do aeroporto.



Vídeos difundidos nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça e chamas que se elevam em direção ao céu noturno.



Segundo o Ministério da Saúde, durante a noite foi declarado "um incêndio" neste depósito da capital, com vários feridos que foram levados ao hospital.



"Por ora, não há feridos graves entre eles. Neste momento, os médicos fornecem toda a assistência de saúde necessária", informou a pasta no Telegram.



"Também receberam atendimento médico de urgência as pessoas feridas no incêndio no local do acidente e nos apartamentos nos arredores", acrescentou, sem oferecer um número preciso de atingidos.



O Uzbequistão é a mais populosa das antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central.



Como em outros territórios da antiga URSS, são comuns os incêndios provocados por instalações antiquadas e negligência na atenção aos requisitos de segurança.