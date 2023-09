Popular jogo 'Fifa' muda de nome e se abre para equipes mistas

436

O famoso jogo de videogame "Fifa" vai mudar de nome em sua edição de 2024 e passará a se chamar "EA Sports FC", abrindo, assim, uma nova etapa, com mais espaço para o futebol feminino.



Entre as novidades mais comentadas nas redes sociais, está a possibilidade de criação de equipes mistas, com jogadores e jogadoras em um mesmo campo de jogo virtual, na modalidade "Ultimate Team".



O vice-presidente da marca EA Sports FC, David Jackson, disse à AFP que "não se trata de uma questão de moralidade", mas sim de "uma representação fiel do mundo real do futebol", em que a categoria feminina está ganhando popularidade e adeptas.



A série "Fifa" foi lançada pela Electronic Arts em 1993 e, em pouco tempo, tornou-se líder indiscutível do setor, com cerca de 150 milhões de jogadores no ano passado, graças, em particular, às suas licenças.



Por conta dessa popularidade, a EA elevou suas exigências financeiras ante a Federação Internacional de Futebol (Fifa). Em maio, ambos os parceiros anunciaram o fim da colaboração.



Os responsáveis pela empresa americana decidiram abandonar esta associação e mudar o nome do jogo, que gerou, em quase 30 anos, mais de US$ 20 bilhões (R$ 100,2 bilhões na cotação do dia), segundo o jornal The New York Times.



"Quando nos chamávamos 'Fifa', não podíamos aproveitar o nosso potencial, devido aos limites que nos eram impostos pelos direitos" negociados com a Federação, explicou David Jackson.



A EA quer evoluir o jogo e transformá-lo em "uma plataforma de futebol global alimentada por videogames".



"Agora que somos proprietários do nome, tudo depende de nós", destaca o dirigente da empresa.



"A licença 'Fifa' não existe mais, e o jogo não incluirá a Copa do Mundo, mas, fora isso, as funcionalidades praticamente não mudaram, ou até melhoraram", disse à AFP Mat Piscatella, analista de videogames da Circana.



Este especialista espera que o "FC 24" esteja entre os dez videogames mais vendidos este ano nos Estados Unidos.



