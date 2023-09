Roteiristas de Hollywood concordam em encerrar greve e retornar ao trabalho

436

Os líderes do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos (WGA, sigla em inglês) encerraram, nesta terça-feira (26), uma greve que durou meses e paralisou Hollywood, aceitando um acordo salarial negociado com os estúdios de produção.



O poderoso sindicato dos roteiristas anunciou em comunicado que "o conselho de diretores votou unanimemente para recomendar o acordo", acrescentando que "a greve termina à 00h01" desta quarta-feira no horário de Los Angeles.



Os 11.500 membros do sindicato terão a palavra final sobre se aceitam ou não a oferta, com uma votação a ser realizada entre 2 e 9 de outubro, informou o grupo.



Teoricamente, o acordo ainda pode ser rejeitado pelos roteiristas, mas a maioria dos especialistas da indústria acredita que a ratificação será uma formalidade e o trabalho em projetos de TV e cinema paralisados poderá recomeçar enquanto o processo é concluído.



Milhares de roteiristas de cinema e televisão pararam de trabalhar no início de maio em busca de demandas como melhores salários, maiores recompensas por criação de programas de sucesso e proteção contra a inteligência artificial.



Eles organizaram piquetes por meses em frente a escritórios de estúdios, incluindo da Netflix e da Disney, e receberam o apoio de atores em greve em meados de julho, deixando os lotes de Hollywood, normalmente movimentados, praticamente vazios em uma dramática mostra de força.



Cinco dias de intensas negociações entre o sindicato e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP, sigla em inglês), que representa os estúdios, culminaram no domingo.



Os observadores da indústria esperam que o acordo seja bem recebido pelos membros.



"Podemos dizer, com muito orgulho, que este acordo é excepcional - com ganhos e proteções significativas para os roteiristas em todos os setores da associação", disse o sindicato no domingo.



Cylin Busby, membro do WGA, disse que, embora não conheça todos os detalhes do acordo, está otimista.



"A mensagem que estamos recebendo do nosso sindicato é tão positiva que ficaria chocada se não fosse um acordo muito bom para os roteiristas", disse ela à AFP nesta terça-feira. "Estou pronta para voltar ao trabalho."



Mesmo que o acordo seja aprovado, Hollywood ainda estará longe de seu expediente normal, já que os atores - representados pelo sindicato SAG-AFTRA - ainda se recusam a trabalhar. Espera-se que a resolução dessa paralisação leve pelo menos mais algumas semanas.



Com centenas de filmagens de cinema e televisão atrasadas e acumuladas, ainda pode levar meses para Hollywood resolver o congestionamento logístico e voltar completamente ao trabalho.



Os atores estavam em greve nesta terça-feira em frente ao escritório da Netflix, sendo acompanhados por membros do WGA.



"Nossa greve acabou. Mas a batalha continua até que os atores consigam o acordo deles", disse Vinnie Wilhelm, membro do WGA. "Não teríamos conseguido o acordo que conseguimos se não fosse pelo apoio dos atores", acrescentou.



