O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump cometeu fraude ao inflar o valor de seus imóveis e ativos financeiros, decidiu um juiz de Nova York nesta terça-feira (26).



A decisão do juiz Arthur Engoron é um revés para Trump antes do início do julgamento do caso, marcado para a próxima segunda-feira.



A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, apresentou um caso civil contra Trump e seus dois filhos mais velhos, acusando-os de apresentar números "gravemente inflados" a bancos e seguradoras para obter empréstimos e cobertura de seguro.