436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta terça-feira (26), que os trabalhadores do setor automotivo em greve merecem um aumento salarial "significativo", ao se juntar a eles em um piquete em Michigan (norte), um ato "histórico" para um presidente americano em exercício, segundo a Casa Branca.



Com um boné de beisebol e um megafone nas mãos, o democrata de 80 anos se dirigiu aos trabalhadores do sindicato UAW e reconheceu "os sacrifícios" que fizeram para salvar a indústria em 2008.