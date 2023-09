Prefeita sequestrada no México é encontrada com vida

436

Uma prefeita de um município do estado mexicano de Michoacán (oeste) que havia sido sequestrada por supostos assassinos de aluguel no estado vizinho de Jalisco foi encontrada viva, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (26).



Yolanda Sánchez Figueroa, prefeita de Cotija, "já foi libertada" e "se encontra, preliminarmente, em bom estado de saúde", informou a Promotoria de Jalisco em um comunicado divulgado nas redes sociais.



A prefeita foi sequestrada na noite de sábado em um subúrbio de Guadalajara, quando saía de um shopping na companhia de duas mulheres.



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou, em sua coletiva de imprensa diária, que a polícia de Cotija recebeu um telefonema de Yolanda, por volta das 5h (8h no horário de Brasília), informando que havia sido libertada e viajava em um ônibus para a cidade de Zamora, Michoacán.



"Foi prestado apoio, com o pessoal da Guarda Nacional, e interceptaram o ônibus no município de Miramar" para depois escoltá-la até Cotija, acrescentou o presidente.



Segundo fontes policiais e a imprensa locais, os autores do sequestro seriam assassinos do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que teriam ameaçado a prefeita por se opor a que o grupo criminoso assumisse o controle da polícia em seu município.



Conhecido por seus destinos turísticos e por uma próspera indústria agroexportadora, Michoacán também é um dos estados mais violentos do país, devido à atuação de grupos criminosos envolvidos com extorsão e tráfico de drogas.



Os prefeitos são alvo frequente das máfias em seu desejo de controlar territórios e dominar as autoridades de segurança.



De acordo com um balanço da consultoria Etellekt divulgada em janeiro deste ano, 96 prefeitos foram assassinados no México desde 2000, incluindo algumas mulheres.