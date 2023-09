Maduro quer se reunir com presidente da Guiana por tensão territorial

436

O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pediu, nesta segunda-feira (25), uma reunião "muito em breve" com seu colega da Guiana, Irfaan Ali, para negociar após o recrudescimento da controvérsia territorial entre os dois países por licitações petrolíferas iniciadas pelo governo guianense em águas disputadas.



"Aqui só há uma solução, e é retomar o diálogo, cara a cara, direto", disse Maduro ao se referir às tensões pela região do Essequibo, uma área de 160.000 km² rica em recursos naturais. A região é objeto de uma longa disputa que ganhou novos capítulos em 2015, quando a americana ExxonMobil encontrou campos de petróleo em seu litoral.



"Eu, Nicolás Maduro Moros, presidente da República Bolivariana da Venezuela, em nome de nosso povo, estou pronto para me reunir com você em breve, em algum lugar do Caribe que escolhamos, para dialogar no contexto do Acordo de Genebra, retomar as negociações de paz e que cessem essas ameaças", disse o governante venezuelano, dirigindo-se a Ali, em seu programa semanal na TV estatal.



A Guiana defende a fronteira estabelecida em 1899 por uma corte de arbitragem em Paris. A Venezuela, por sua vez, reivindica o Acordo de Genebra, firmado em 1966 com o Reino Unido, antes da independência guianense, que estabelecia bases para uma solução negociada e não reconhecia o limite anterior.



"Está em suas mãos, você é um homem jovem, não se deixe levar pelo caminho errado", acrescentou Maduro.



O líder venezuelano pediu à Comunidade do Caribe (Caricom) que apoiasse a proposta, apesar de o bloco ter se posicionado a favor da Guiana diante dos questionamentos da Venezuela sobre as licitações.



"Estou às ordens para uma reunião cara a cara, o presidente da Guiana, o presidente da Venezuela [...], delegados da Caricom, primeiros-ministros, e conversar com as cartas sobre a mesa. A Venezuela levará uma proposta clara e direta de paz, para avançar em um acordo", insistiu.



"Tentam nos colocar como o país agressor quando somos o país agredido, tentam nos colocar como o país que vai privar outro de seu território, quando fomos nós que fomos privados do nosso território", protestou.



Maduro e Ali fizeram duras trocas de declarações nas redes sociais no último sábado.



"Presidente Irfaan Ali, chaga de mentira", escreveu Maduro na rede X (antigo Twitter). "Você está transformando a Guiana em uma filial da ExxonMobil".



"Vamos defender consistentemente o que é nosso", disse Ali em um vídeo.



EXXONMOBIL



