Corinthians encara novo desafio em busca do título inédito na Sul-Americana

Sem querer, o Corinthians foi pavimentando o seu caminho na Copa Sul-Americana até se aproximar de um título que nunca conquistou. Mas para chegar à final, vai precisar enfrentar o Fortaleza, um osso duro de roer, que recebe em São Paulo na próxima terça-feira (26).



O 'Timão' vem atravessando a temporada com uma missão distante de sua gloriosa história: permanecer na primeira divisão.



Para isso, levou jogadores reservas e até mesmo do time de base à titularidade nesta competição internacional. E, ainda assim, avançou às semifinais deixando para trás equipes históricas como o Newell's Old Boys (oitavas) e Estudiantes (quartas).



"A importância do trabalho do Corinthians esse ano é não ir para a segunda divisão. De repente surgiu a Sul-Americana e eu tive que colocar ela pela importância que tem de conquistar uma", disse o técnico da equipe, Vanderlei Luxemburgo, na semana passada.



- "Oscilar menos" -



Com um futebol pouco vistoso e apoiado nos reflexos do veterano Cássio, os paulistas ocupam a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos em 24 partidas disputadas, a uma distância de apenas seis pontos da zona de rebaixamento.



Em sua última partida pela competição, no entanto, mostraram que o favoritismo em casa é um trunfo importante, ao derrotarem o líder Botafogo (1 a 0), que perdeu o seu terceiro jogo consecutivo.



"Agora, na reta final, precisamos oscilar menos, temos duas competições importantes, sabemos que o Brasileiro está difícil de ganhar, mas a Sul-Americana falta muito pouco, são três jogos para ganhar esse título", afirmou o atacante paraguaio Ángel Romero.



Luxemburgo, entretanto, não deu pistas sobre o time titular que enfrentará o Fortaleza no estádio Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília) de quarta-feira.



Mas a expectativa é que o 'Timão', que disputa a Sul-Americana como eliminado da Copa Libertadores, dê tudo de si, apesar de no fim de semana encarar um São Paulo campeão da Copa do Brasil.



- Quebrar tabus -



Protagonista no futebol brasileiro nas últimas temporadas, o Fortaleza é a primeira equipe nordestina a disputar uma semifinal da Sul-Americana.



Chegou a esta fase após liderar o Grupo H, acima do San Lorenzo, e após passar pelo Libertad do Paraguai (oitavas) e o América Mineiro (quartas).



Os comandados pelo argentino Juan Pablo Vojvoda (oitavo colocado do Brasileirão, com 38 pontos) se despediram emocionados de sua torcida no aeroporto de Fortaleza, de onde partiram com força total rumo à São Paulo.



O 'Leão', entretanto, não poderá contar com o atacante Pedro Rocha ou o meio-campista Hércules, que se recupera de duas operações.



"Vamos continuar dando o nosso melhor para seguir quebrando tabus. As equipes vivem momentos diferentes. Mas quando se trata de copa, a gente sabe da força do Corinthians", completou o meio-campista Zé Welison.



Quem ganhar, brigará pelo título contra o vencedor entre a LDU e Justicia, que se enfrentam na quarta-feira, no Equador.



A final será disputada no dia 28 de outubro, em Maldonado, no Uruguai.



Provável escalação:



Corinthians: Cássio - Fagner, Gil, Lucas Verissimo, Fábio Santos - Gabriel Moscardo, Maycon, Ruan - Matías Rojas, Wesley - Yuri Alberto. Treinador: Vanderlei Luxemburgo



Fortaleza: Joao Ricardo - Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco - Zé Welison, Caio Alexandre - Marinho, Tomás Pochettino, Guilherme, Juan Martín Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)