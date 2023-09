Transbordamento de rio na Cidade da Guatemala deixa 18 desaparecidos

436

Pelo menos 18 pessoas estão desaparecidas, incluindo dez crianças, após o transbordamento de um rio provocado pelas fortes chuvas, que destruiu cerca de seis casas no centro da capital da Guatemala, informou a Defesa Civil nesta segunda-feira (25).



O "transbordamento do rio destruiu casas do assentamento Dios Es Fiel, localizado abaixo da ponte El Naranjo", por onde passa o afluente do rio Las Vacas, disse Rodolfo García, porta-voz da Coordenação de Redução de Desastres (Conred), à imprensa.



O relatório preliminar da Conred, entidade à qual pertence a Defesa Civil, informa que o incidente deixou cerca de "18 pessoas desaparecidas e seis casas com graves danos".



O rio tem águas escuras porque é usado para despejo de resíduos de grande parte das residências da capital. Devido às condições de pobreza, centenas de moradores optaram por construir nas encostas deste rio, apesar de ser proibido pelas autoridades.



Segundo a entidade, equipes foram enviadas ao local para realizar a "busca e resgate na região do rio de pessoas arrastadas e que estão desaparecidas".



Também atuam na "verificação de danos e coordenam ações de resposta na área afetada".



O incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, após as fortes chuvas de domingo. As toneladas de água, pedras, barro e lixo destruíram as casas precárias, em sua maioria construídas com chapas de zinco.



O local foi devastado pela força da correnteza e agora é possível ver apenas enormes pedras e destroços na área, segundo um jornalista da AFP.