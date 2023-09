Primeiros tanques Abrams americanos chegam à Ucrânia, anuncia Zelensky

436

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (25) a chegada dos primeiros tanques Abrams americanos à Ucrânia, com os quais o Exército de Kiev espera dar um novo impulso à lenta contraofensiva sobre as tropas russas.



"Boas notícias do ministro (de Defesa, Rustem) Umerov. 'Os Abrams já se encontram na Ucrânia e estão sendo preparados para reforçar nossas brigadas'", afirmou Zelensky em um comunicado nas redes sociais.



A entrega destes tanques foi anunciada na semana passada pelo presidente americano, Joe Biden, quando o mandatário ucraniano visitou a Casa Branca em busca de apoio à contraofensiva para recuperar territórios ocupados pela Rússia.



Os Estados Unidos prometeram enviar à Ucrânia 31 tanques Abrams, equipados com munições de urânio empobrecido de 120 mm.



Essas munições podem perfurar armaduras, mas também são polêmicas devido aos riscos tóxicos para os militares e a população do país.