O Exército ucraniano afirmou, nesta segunda-feira (25), que matou o comandante da frota russa no Mar Negro em seu ataque de sexta-feira contra o quartel-general dessa força em Sebastopol, na península da Crimeia anexada por Moscou.



"Trinta e quatro oficiais, entre eles o comandante da frota russa do mar Negro, morreram em consequência do ataque", afirmaram as forças especiais ucranianas no Telegram.