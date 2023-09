436

A situação voltou à calma no mosteiro do norte de Kosovo onde cerca de 30 homens armados haviam se entrincheirado por várias horas, após a morte de um policial, informou o ministro do Interior, Xhelal Sveçla.



"Retomamos o controle desta área após vários confrontos", indicou o ministro do Interior em entrevista coletiva.



Desde o meio-dia local, os homens armados entrincheirados no mosteiro estavam cercados pelas forças policiais.