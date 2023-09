Clássico entre Ajax e Feyenoord é suspenso pelo lançamento de sinalizadores no campo

436

O clássico holandês entre Ajax e Feyenoord foi suspenso neste domingo (24), após os torcedores atirarem sinalizadores no gramado, segundo as imagens de televisão.



O árbitro interrompeu a partida pela primeira vez pouco antes do intervalo pela presença de fogos de artifício no campo, lançados pelos torcedores do Ajax.



Posteriormente, pelo mesmo motivo, o jogo foi suspenso definitivamente e os jogadores voltaram aos vestiários.



Segundo a agência de notícias ANP e vários veículos de imprensa locais, houve incidentes na saída do estádio após a suspensão do jogo, e a polícia foi obrigada a intervir.



O portão principal do Estádio Johan Cruyff foi vandalizado, segundo imagens que circulam nas redes sociais.



No momento da paralisação, o Feyenoord vencia por 3 a 0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Holandês.



O Ajax, clube mais vitorioso do país, vive uma crise esportiva, com apenas 5 pontos em quatro jogos disputados, ocupando a 13ª posição na tabela, enquanto o Feyenoord é o 4º, com 11 pontos.



O líder do campeonato é o PSV Eindhoven, que tem 100% de aproveitamento e soma 15 pontos em cinco rodadas.