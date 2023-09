Vini Jr. voltará à Seleção para jogos contra Venezuela e Uruguai

436

Sem jogar há um mês por conta de uma lesão, o atacante Vinícius Júnior voltará à Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, em outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, informou o técnico Fernando Diniz neste sábado (23).



O jogador do Real Madrid, de 23 anos, ficou de fora das vitórias por 5 a 1 sobre a Bolívia (8 de setembro) e por 1 a 0 sobre o Peru (12 de setembro) depois de sofrer uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita.



Vini se machucou no dia 25 de agosto na partida contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, e foi substituído na Seleção por Raphinha (Barcelona), um dos destaques do Brasil nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias.



Desde então, ele não voltou a jogar pelo Real Madrid, mas o técnico Carlo Ancelotti, que deve assumir a Seleção em 2024, o colocou na lista de relacionados para o clássico deste domingo contra o Atlético de Madrid.



"Ele [Vinícius] é um grande protagonista do futebol mundial hoje", disse Diniz em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro.



O treinador brasileiro criticou o fato de Vini não ter sido indicado ao prêmio The Best 2023, que a Fifa entrega aos melhores jogadores do ano.



- Neymar referência -



Diniz convocou 23 jogadores para a terceira e quarta rodadas das Eliminatórias.



Neymar, que brilhou no jogo contra os bolivianos, lidera o ataque do Brasil, que manteve a mesma base de atletas que começaram a caminhada rumo ao Mundial de 2026.



Os destaques são as presenças do zagueiro Bremer (Juventus) e do meio-campista Gerson (Flamengo), assim como a ausência do atacante Gabriel Martinelli (Arsenal).



"Ele [Gerson] está sendo muito constante, é um jogador bem acima da média", disse Diniz sobre o meia do Flamengo, que vive momento turbulento na temporada.



O Brasil, líder das Eliminatórias com duas vitórias em dois jogos, recebe a Venezuela (5ª) em Cuiabá, no dia 12 de outubro, e visita o Uruguai (4º) cinco dias depois, em Montevidéu.



"Vamos respeitar todos da mesma forma. Vamos procurar fazer o nosso melhor e estudar ambos para a melhor estratégia", concluiu Diniz.



Lista de convocados:



Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo).



Defensores: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco), Renan Lodi (Olympique de Marselha), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Nino (Fluminense), Bremer (Juventus).



Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras).



Atacantes: Gabriel Jesus (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid).