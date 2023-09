Petróleo fecha sem tendências definidas

436

Os preços do petróleo terminaram com resultados díspares nesta sexta-feira (22), ao término de uma semana marcada pela alta volatilidade e em um mercado no qual os compradores estão cada vez mais escassos.



O preço do barril Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro e de referência no mercado europeu, fechou praticamente estável (-0,03%), a 93,27 dólares.



Já o barril West Texas Intermediate (WTI), também para entrega em novembro e de referência no mercado americano, subiu 0,44%, para 90,03 dólares.



Durante a semana, o WTI se manteve quase sem mudanças (+0,01%), enquanto o Brent perdeu 0,70%.



"A sequência de altas no mercado de petróleo finalmente perdeu força", afirmaram em nota os analistas do banco alemão Commerzbank.



Até mesmo o anúncio de ontem feito pela Rússia, de que suspenderia suas exportações de diesel e gasolina para todos os destinos com a exceção de quatro ex-repúblicas soviéticas, não foi suficiente para impulsionar os preços da commodity.



O contrato americano de gasolina para entrega em outubro registrou hoje sua quinta sessão de queda em seis dias úteis, perdendo mais de 6% de valor em uma semana.



