Ex-presidente da Rep. Centro-Africana condenado à prisão perpétua por 'rebelião'

O ex-presidente da República Centro-Africana François Bozizé, que atualmente lidera uma coalizão rebelde no exílio, foi condenado na quinta-feira a trabalhos forçados perpétuos em Bangui por "conspiração e rebelião", segundo uma sentença divulgada nesta sexta-feira pelo ministério da Justiça.



Bozizé, que chegou ao poder em 2003 após um golpe de Estado e foi derrubado 10 anos depois por uma rebelião, foi condenado à revelia, assim como dois de seus filhos e outros 20 acusados, incluindo dirigentes rebeldes importantes.



Todos foram condenados por "atentado à segurança interna de Estado" e "assassinatos", segundo a decisão lida por Joachim Pessire, primeiro presidente do Tribunal de Apelação de Bangui, que julga processos criminais em primeira instância.



A sentença não revela detalhes sobre os crimes ou o período em questão.



Bozizé, 76 anos, refugiado no Chade até março de 2023 (data em que seguiu para o exílio em Guiné-Bissau), é coordenador da Coalizão de Patriotas pela Mudança (CPC), principal grupo rebelde centro-africano, formado em dezembro de 2020 em uma tentativa de derrubar o sucessor de Bozize, Faustin Archange Touadera.