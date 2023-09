Alemanha confirma Nagelsmann como novo técnico da seleção

436

A nove meses de receber a Eurocopa-2024, Julian Nagelsmann, 36 anos, assume o comando da seleção da Alemanha, com um contrato até o fim da competição, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) em um comunicado.



Nagelsmann sucede a Hansi Flick, que foi demitido em 10 de setembro após a derrota de 4-1 em um amistoso contra o Japão.



Ele será o técnico mais jovem da história da Nationalmannschaft.



"Temos a Eurocopa em nosso país, é algo muito especial. Ter um grande torneio em nosso país resume tudo para mim. Tenho muita vontade de enfrentar desafio", afirmou Nagelsman, citado em um comunicado da DFB.



Após a demissão de Flick, o diretor esportivo Rudi Völler comandou a seleção em um amistoso contra a França, que a Alemanha venceu por 2-1.



Aos 36 anos, Nagelsmann retorna ao comando de uma equipe depois de sua demissão pelo Bayern de Munique em março deste ano, clube no qual trabalhou apenas 20 meses.



Curiosamente, ele foi nomeado treinador do clube bávaro em substituição a Flick, quando este foi anunciado como técnico da Alemanha.