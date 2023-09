Liverpool leva susto, mas começa com pé direito na Liga Europa; espanhóis tropeçam

436

O Liverpool, apontado por muitos como o grande favorito ao título da Liga Europa, começou com o pé direito na competição, conseguindo uma virada por 3 a 1 sobre o LASK nesta quinta-feira (21), na Áustria, em uma primeira rodada que também ficou marcada pelo mau desempenho dos clubes espanhóis.



Florian Flecker colocou os donos da casa na frente do placar aos 14 minutos de jogo, mas os 'Reds' conseguiram a vitória no segundo tempo graças aos gols do uruguaio Darwin Núñez (56' de pênalti), do colombiano Luis Díaz (63') e do egípcio Mohamed Salah (88').



Estes três pontos já colocam o time inglês na liderança da chave, à frente de Union Saint-Gilloise e Toulouse, que empataram em 1 a 1.



O Liverpool estava acostumado nos últimos anos a disputar a Liga dos Campeões, mas terminou o Campeonato Inglês da temporada passada na quinta colocação e ficou de fora da principal competição continental de clubes, voltando à Liga Europa depois de sete anos.



"Estou muito feliz porque já sabia que ia ser difícil e foi difícil. Vencemos de forma merecida, isso é tudo", declarou o técnico dos 'Reds', o alemão Jürgen Klopp.



- Derrotas de Villarreal e Betis -



Se na Liga dos Campeões, terça e quarta-feira, o balanço dos times espanhóis foi de duas vitórias (Barcelona e Real Madrid) e três empates (Atlético de Madrid, Real Sociedad e Sevilla), na Liga Europa os clubes do país começaram da pior maneira, com as derrotas de Betis e Villarreal, que já começam a competição precisando reagir para não se complicarem na fase de grupos.



O primeiro tropeço foi do 'Submarino Amarelo', que perdeu por 2 a 0 para o Panathinaikos, em Atenas, graças aos gols de Fotis Ioannidis (38') e Andraz Sporar (78').



A última lembrança do Villarreal na Liga Europa era a emocionante vitória nos pênaltis sobre o Manchester United (11-10, após empate em 1 a 1), na final disputada em Gdansk (Polônia), em 2021.



Na temporada seguinte, o time espanhol disputou a Liga dos Campeões, chegando às semifinais, e em jogou a Liga Conferência, onde caiu nas oitavas de final.



"Devemos esquecer a derrota, aprender com os erros e encarar os próximos jogos. Temos muitos jogadores e são muito bons. Eles estão acostumados a jogar a cada três dias e a competir, muitos já foram campeões desta competição", disse o técnico do Villarreal, José Rojo 'Pacheta'.



Depois, foi a vez do Betis, que vinha de uma goleada sofrida para o Barcelona por 5 a 0, ser superado fora de casa pelo Rangers, que venceu pela contagem mínima com o gol de Abdallah Sima (67').



"Acho que é um resultado injusto pelo que aconteceu em campo. Para mim ficou marcada a personalidade da equipe, que buscou o jogo desde o início", declarou o técnico do Betis, o chileno Manuel Pellegrini, após a partida.



- Goleada em Leverkusen -



A maior goleada do dia aconteceu na BayArena, onde o Bayer Leverkusen bateu o Häcken por 4 a 0, num duelo em que o time alemão jogou praticamente em ritmo de treino.



Outros clubes importantes também começaram vencendo, como Roma, Atalanta, Sporting e West Ham, campeão da Liga Conferência na temporada passada.



No confronto entre dois clubes históricos do cenário europeu, Ajax e Olympique de Marselha empataram em 3 a 3 na Holanda.



Dois gols do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang permitiram ao Olympique sair de Amsterdã com um ponto na bagagem.



Por sua vez, a decepção da rodada foi o Brighton, derrotado em casa pelo AEK Atenas por 3 a 2.