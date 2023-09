Banco do Brasil e BID assinam carta de intenções para promover bioeconomia na Amazônia

436

O Banco do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) assinaram nesta quinta-feira (21) uma carta de intenções para viabilizar o financiamento de 250 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais) para iniciativas de bioeconomia e infraestrutura sustentável na Amazônia Legal. O montante faz parte de uma linha de crédito no valor global de até 1 bilhão de dólares (4,92 bilhões de reais).



O "Programa de Bioeconomia para a Amazônia - BB Amazônia BID - Banco do Brasil" está vinculado ao projeto Amazônia Sempre, que o BID patrocina, a fim de promover o desenvolvimento sustentável na Floresta Amazônica.



A nova linha de crédito será destinada a apoiar o desenvolvimento de bioempresas e a produtores rurais, com recursos provenientes do BID e do Fundo Verde para o Clima.



Um segundo componente irá financiar projetos de geração de energia limpa e de melhora da conectividade em zonas urbanas, rurais e florestais da Amazônia Legal, em particular nas comunidades isoladas.



Trata-se de um "projeto a longo prazo, que busca ouvir os povos originários, conhecer melhor a realidade das comunidades da floresta, colocar em evidência para o mundo a diversidade, força e pujança, além de cuidar e preservar a floresta", disse a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.



"Além de impulsionar a economia da floresta, melhorar a conectividade e o uso de energias renováveis, iremos aproveitar esse projeto para estruturar as cadeias produtivas vinculadas aos negócios sustentáveis de bioempresas na Amazônia e organizar a promoção comercial dos produtos na região", disse o presidente do BID, Ilan Goldfajn, ao assinar a carta de intenções.



O projeto apoiará iniciativas que gerem receita e reduzam as emissões de carbono mediante o combate ao desmatamento, a preservação da biodiversidade, o uso responsável do solo e dos recursos naturais e a restauração de áreas degredadas.



O agravamento da crise climática, a "percepção" de que tem que resolver os problemas da região amazônica de forma "holística" e a convicção de que o "Brasil é parte da solução", além do "novo clima político", explicam o interesse em dedicar recursos para a Amazônia, ressaltou Goldfajn.



O BB assinou nesta semana programas e contratos de mais de 1 bilhão de dólares, que se somam a uma carteira de projetos de 5 bilhões de dólares, disse Medeiros.



Até 2030, o Banco do Brasil - com 80 milhões de clientes - espera que as operações de crédito para ações sustentáveis cheguem aos 500 bilhões de reais.