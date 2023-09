López Obrador não participará de cúpula da Apec por tensões com Peru

436

O presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, disse, nesta quinta-feira (21), que não comparecerá à cúpula da Apec, prevista para novembro em San Francisco, nos Estados Unidos, pois não deseja participar da passagem de bastão ao Peru como sede do evento em 2024.



"Não vou comparecer à [cúpula] de San Francisco porque não temos relações com o Peru. E é para ver [a questão] da Ásia-Pacífico, e não queremos participar disso, com todo o respeito", disse o presidente mexicano em sua entrevista coletiva matinal.



Na semana passada, o governo peruano anunciou que receberá dos Estados Unidos a presidência rotativa do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) durante a cúpula de San Francisco e acolherá este mesmo evento em novembro de 2024.



O anúncio de López Obrador confirma uma piora nas relações com o governo de Dina Boluarte. Em dezembro, ela substituiu o ex-presidente Pedro Castillo, depois que este foi preso após tentar dissolver o Congresso peruano e governar por decreto, quando estava prestes a enfrentar um processo de impeachment.



Momentos antes do anúncio de hoje, López Obrador reiterou seu apoio a Castillo.



"Claro que nós queremos que libertem Pedro Castillo, que está preso injustamente", afirmou o líder mexicano.



López Obrador se negou a reconhecer Boluarte como presidente. Ele a classifica de "usurpadora" e seu governo concedeu asilo à família de Castillo.



Em resposta, Boluarte expulsou o embaixador mexicano em Lima em dezembro e, posteriormente, o Congresso peruano declarou López Obrador 'persona non grata'.



Em fevereiro deste ano, o governo peruano retirou seu embaixador no México e, desde então, a relação se mantém a nível de encarregados de negócios.