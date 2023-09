Com Barça de olho, Real Madrid visita Atlético no clássico da rodada no Espanhol

436

O Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, visita o Atlético de Madrid no próximo domingo (24) no principal duelo da sexta rodada, com o Barcelona de olho no resultado no estádio Metropolitano.



O Atlético busca reagir em LaLiga após a derrota para o Valencia no último fim de semana (3 a 0) e do empate na estreia na Liga dos Campeões com a Lazio (1 a 1).



O time 'colchonero' ocupa a sétima posição, oito pontos atrás do Real Madrid, mas com um jogo a menos.



Apesar do empate em Roma na terça-feira, o Atlético saiu feliz com seu desempenho e acredita em uma melhora contra o rival de Madri.



"Sensação muito boa, cabeça erguida, porque fizemos um grande trabalho e vamos seguir", disse o atacante Antoine Griezmann após a partida com a Lazio.



Por sua vez, o Real Madrid vai ao Metropolitano com o objetivo de melhorar no sistema defensivo.



"De cinco jogos (em LaLiga), começamos sofrendo gol em três. O bom é que conseguimos virar, mas temos que evitar isso", afirmou o técnico Carlo Ancelotti, após a vitória sobre a Real Sociedad por 2 a 1 no último fim de semana.



- Bellingham artilheiro -



O time merengue chega motivado, após estrear na Champions com vitória por 1 a 0 sobre o Union Berlin, com mais um gol de Jude Bellingham.



Bellingham vem brilhando neste início de temporada como artilheiro do time e do Campeonato Espanhol.



"Ele tem qualidades muito importantes, parece que também tem sorte, porque este gol foi num rebote, mas ele estava lá. Ele chega da segunda linha e está mais pronto do que os outros. Tem essa qualidade e está aproveitando", explicou Ancelotti.



O clássico é outra oportunidade para o Real Madrid se distanciar do vice-líder, o Barcelona, que recebe o Celta de Vigo no sábado.



O time catalão está só dois pontos atrás e chega em estado de graça após golear o Betis por 5 a 0 no último fim de semana e repetir o resultado na terça-feira contra o Royal Antwerp na Champions.



- "Melhor momento" -



"Estamos no melhor momento desde que sou o treinador. Estamos onde queremos estar, mas é preciso dar continuidade", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández, após a vitória sobre o Royal Antwerp.



Os 'blaugrana' recebem um Celta que ainda não engrenou na temporada, com três derrotas e uma única vitória nos cinco primeiros jogos em LaLiga.



Na parte de baixo da tabela, o Sevilla visita o Osasuna depois de conseguir sua primeira vitória, contra o Las Palmas, na estreia do zagueiro Sergio Ramos.



O time da Andaluzia está empatado em pontos com o Granada, que abre a zona de rebaixamento para a segunda divisão.



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



(16h00) Alavés - Athletic Bilbao



- Sábado:



(09h00) Girona - Mallorca



(11h15) Osasuna - Sevilla



(13h30) Barcelona - Celta Vigo



(16h00) Almería - Valencia



- Domingo:



(09h00) Real Sociedad - Getafe



(11h15) Rayo Vallecano - Villarreal



Las Palmas - Granada



(13h30) Betis - Cádiz



(16h00) Atlético de Madrid - Real Madrid



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 3 7



2. Barcelona 13 5 4 1 0 13 4 9



3. Girona 13 5 4 1 0 11 4 7



4. Athletic Bilbao 10 5 3 1 1 9 4 5



5. Valencia 9 5 3 0 2 7 4 3



6. Rayo Vallecano 9 5 3 0 2 6 8 -2



7. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 10 4 6



8. Cádiz 7 5 2 1 2 5 7 -2



. Getafe 7 5 2 1 2 5 7 -2



10. Betis 7 5 2 1 2 5 10 -5



11. Real Sociedad 6 5 1 3 1 8 7 1



12. Osasuna 6 5 2 0 3 7 8 -1



13. Villarreal 6 5 2 0 3 8 10 -2



14. Alavés 6 5 2 0 3 5 7 -2



15. Mallorca 5 5 1 2 2 4 5 -1



16. Celta Vigo 4 5 1 1 3 4 7 -3



17. Sevilla 3 4 1 0 3 6 8 -2



18. Granada 3 5 1 0 4 9 16 -7



19. Las Palmas 2 5 0 2 3 1 4 -3



20. Almería 1 5 0 1 4 5 11 -6



Lazio