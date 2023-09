Italiano Vincenzo Montella é o novo técnico da seleção da Turquia

436

O italiano Vincenzo Montella foi anunciado como o novo técnico da seleção da Turquia nesta quinta-feira (21), um dia depois da demissão do alemão Stefan Kuntz, anunciou a Federação Turca de Futebol (TFF).



"Bem-vindo, Vincenzo Montella!", escreveu a TFF em sua conta na rede social X (antigo Twitter).



Montella dirigiu entre 2021 e 2022 o Adana Demirspor, que terminou o Campeonato Turco da temporada passada na quarta posição, dois anos depois de ter subido pela primeira vez à elite.



O ex-atacante italiano, que também comandou Fiorentina, Sampdoria, Milan e Sevilla, terá como missão classificar a Turquia para a Eurocopa de 2024, na Alemanha.



Kuntz foi demitido na quarta-feira, após os maus resultados no último período de datas Fifa: derrota por 4 a 2 para o Japão em amistoso em casa e empate em 1 a 1 com a Armênia pelas Eliminatórias da Euro.



A Turquia, 41ª no ranking mundial, ocupa a segunda posição do Grupo D das Eliminatórias, com 10 pontos em cinco jogos, atrás da Croácia, sua adversária no dia 12 de outubro, e à frente de Armênia, País de Gales e Letônia.



X