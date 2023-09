Alex Sandro desfalca Juventus por duas semanas após lesão muscular

436

O lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro desfalcará a Juventus por pelo menos duas semanas após ter sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda durante um treino, anunciou o clube italiano nesta quinta-feira (21).



Em comunicado, o time de Turim informou que o jogador havia passado por exames que "revelaram uma lesão de grau médio na posterior da coxa esquerda" e que o brasileiro "já começou seu processo de reabilitação".



Alex Sandro será submetido a novos exames em 15 dias para definir com precisão o tempo indicado para sua recuperação, acrescentou a Juventus.



O jogador disputou apenas duas partidas pelo time italiano nesta temporada, mas esteve em campo na vitória contra a Lazio por 3 a 1, no último final de semana.



A Juventus é vice-líder do Campeonato Italiano, a dois pontos da Inter de Milão.



No próximo sábado (23), enfrenta o Sassuolo fora de casa.



